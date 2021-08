Sindacati: "Non si usi il Green Pass per licenziare". Draghi prende tempo (Di lunedì 2 agosto 2021) Sulla parte dei vaccini e dei Green Pass obbligatori per i lavoratori “il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Mario Draghi e i leader confederali. La posizione dei Sindacati è chiara. “Per introdurre l’obbligo vaccinale e il Green Pass obbligatorio serve una legge. Se ci fosse una legge, questa non dovrà comunque portare a licenziamenti nei luoghi di lavoro nè ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Sulla parte dei vaccini e deiobbligatori per i lavoratori “il governo si è riservato di fare delle valutazioni e ha detto che terrà conto delle valutazioni e dei ragionamenti che abbiamo avanzato”. A sottolinearlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Marioe i leader confederali. La posizione deiè chiara. “Per introdurre l’obbligo vaccinale e ilobbligatorio serve una legge. Se ci fosse una legge, questa non dovrà comunque portare a licenziamenti nei luoghi di lavoro nè ...

Sindacati: "Non si usi il Green Pass per licenziare". Draghi prende tempo La posizione dei sindacati è chiara. “Per introdurre l’obbligo vaccinale e il green pass obbligatorio serve una legge. Se ci fosse una legge, questa non dovrà comunque portare a licenziamenti nei luog ...

