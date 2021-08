Olimpiadi, canoa: Burgo in semifinale nel K1 1000 metri (Di lunedì 2 agosto 2021) L’azzurro Samuele Burgo si è qualificato per la semifinale nella canoa sprint K1 1.000 metri ai Giochi di Tokyo 2020 chiudendo al 2° posto alle spalle del belga Peters. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) L’azzurro Samuelesi è qualificato per lanellasprint K1 1.000ai Giochi di Tokyo 2020 chiudendo al 2° posto alle spalle del belga Peters. L'articolo proviene da Italia Sera.

