Muore in montagna durante una gita con gli amici, chi è Francesca Mirarchi (Di lunedì 2 agosto 2021) L’atleta 19enne Francesca Mirarchi è precipitata da un dirupo in Val Brembana. In lutto due città: Lissone e Cinisello Balsamo, dove la ragazza viveva e studiava. Oggi i funerali della giovane. Si celebrano oggi i funerali di Francesca Barbara Mirarchi, la 19enne ritrovata morta venerdì scorso alla fine di un dirupo nell’Alta Val Brembana. Ieri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 agosto 2021) L’atleta 19enneè precipitata da un dirupo in Val Brembana. In lutto due città: Lissone e Cinisello Balsamo, dove la ragazza viveva e studiava. Oggi i funerali della giovane. Si celebrano oggi i funerali diBarbara, la 19enne ritrovata morta venerdì scorso alla fine di un dirupo nell’Alta Val Brembana. Ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

bavrella : leggere di gente che muore dal caldo mentre sono in montagna con 20 gradi e la felpa è bellissimo - Giorno_Como : Precipita per 150 metri e muore, era uscita per una passeggiata - _Yaakamoz_ : Raga sto tornando a casa dopo una settimana in montagna, ho aperto le finestre E QUI C’È UN VENTO CALDO CHE SI MUORE AIUTO - Marilenapas : RT @fanpage: Una giornata in montagna finita in tragedia. Muore a soli 19 anni. - flamanc24 : RT @fanpage: Una giornata in montagna finita in tragedia. Muore a soli 19 anni. -