MotoGP | GP Stiria 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 6-8 agosto

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il Motomondiale finalmente riparte dopo la lunga pausa di mezza estate. Domenica 8si disputerà il Gran Premio di, decimo atto della stagione e prima gara della seconda parte della stagione. Dopo l’astinenza è in arrivo un’abbuffata, poiché si gareggerà per due settimane consecutive. Si gareggerà a Spielberg, dove andrà in scena un double header. Si tratta di una ghiotta occasione per la Ducati per provare a riaprire il Mondiale. Il tracciato austriaco è infatti storicamente amico delle moto di Borgo Panigale, mentre la Yamaha capitanata da Fabio Quartararo spesso e volentieri vi ha sempre sofferto. Sarà così anche in questo ...