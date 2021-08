Milan, Maldini manager dell’anno: a lui il premio “Manlio Scopigno” (Di lunedì 2 agosto 2021) Maldini, sono stati rivelati i vincitori dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che verranno consegnati a settembre Sono stati rivelati i vincitori dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che verranno consegnati rispettivamente il 13 e il 20 settembre. Paolo Maldini verrà premiato come manager of the year, mentre Antonio Conte riceverà l’onorificenza come tecnico dell’anno. PREMI Manlio Scopigno (Auditorium della Laga, Amatrice) Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter)Miglior allenatore di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), sono stati rivelati i vincitori dei Premie Felice Pulici che verranno consegnati a settembre Sono stati rivelati i vincitori dei Premie Felice Pulici che verranno consegnati rispettivamente il 13 e il 20 settembre. Paoloverrà premiato comeof the year, mentre Antonio Conte riceverà l’onorificenza come tecnico. PREMI(Auditorium della Laga, Amatrice) Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter)Miglior allenatore di ...

