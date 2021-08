Jacobs | le vergognose allusioni da Londra | “Vittoria inspiegabile”

Leggi su serieanews

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dall’Inghilterra arrivanoper ladi Marcellsui cento metri delle Olimpiadi: “Successo” Ladi Marcellsui 100 metri alle Olimpiadi non è passata inosservata. Successo meraviglioso quanto sorprendente che in Inghilterra non è andato giù. La Gran Bretagna ha dovuto fare i conti con la squalifica di Hughes per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.