Cos’è una TikTok House? Tutto sulle case dei TikToker (Di lunedì 2 agosto 2021) Probabilmente quasi tutti ormai conoscono TikTok, il nuovo social network che ha conquistato tantissimi utenti nell’ultimo periodo. Tuttavia, in pochi sanno invece cosa sono le TikTok House, ovvero le case dove gli utenti di TikTok si radunano e condividono video sull’ormai nota piattaforma. Le TikTok House sono frequentate sopratTutto da quei TikToker che possono contare su un grande numero di follower (ma non esclusivamente). Gruppi di TikToker vanno a vivere insieme in questi appartamenti – che spesso sono delle vere e ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 2 agosto 2021) Probabilmente quasi tutti ormai conoscono, il nuovo social network che ha conquistato tantissimi utenti nell’ultimo periodo. Tuttavia, in pochi sanno invece cosa sono le, ovvero ledove gli utenti disi radunano e condividono video sull’ormai nota piattaforma. Lesono frequentate sopratda queier che possono contare su un grande numero di follower (ma non esclusivamente). Gruppi dier vanno a vivere insieme in questi appartamenti – che spesso sono delle vere e ...

Advertising

norditalia2020 : RT @doctor_milano: Intubare uno che agonizzante ti chiede che cos’ha e quando gli rispondi COVID ti dice che il COVID non esiste e maledice… - ritalaura2000 : RT @doctor_milano: Intubare uno che agonizzante ti chiede che cos’ha e quando gli rispondi COVID ti dice che il COVID non esiste e maledice… - dadida_1 : RT @doctor_milano: Intubare uno che agonizzante ti chiede che cos’ha e quando gli rispondi COVID ti dice che il COVID non esiste e maledice… - patriziobertani : RT @doctor_milano: Intubare uno che agonizzante ti chiede che cos’ha e quando gli rispondi COVID ti dice che il COVID non esiste e maledice… - AntonellaColoru : RT @doctor_milano: Intubare uno che agonizzante ti chiede che cos’ha e quando gli rispondi COVID ti dice che il COVID non esiste e maledice… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è una Tokyo 2020, i Giochi della rinascita che nessuno vuole più ilmattino.it