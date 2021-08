Come scaricare il green pass su iPhone e Android

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si parte questa settimana: dal 6 agosto la certificazione verde Covid-19, popolarmente nota come green pass, sarà necessaria per un gran numero di attività sociali. In attesa che se ne chiarisca il requisito per i trasporti anzitutto di lungo raggio come aerei e treni e poi per quelli metropolitani, per i dipendenti pubblici e privati e per altri settori come la scuola, il QR Code da mostrare servirà per ristoranti e bar al chiuso, per accedere a fiere, sagre e convegni, piscine e palestre ma anche per i luoghi della cultura come musei e mostre, spettacoli ed eventi culturali o competizioni sportive (a cui assistere o partecipare), parchi tematici e di divertimento. E ancora: centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi quelli per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse bingo e simili attività, concorsi pubblici. Sia l’utente che l’esercente, in caso di verifica e mancanza di controllo o di green pass, rischiano una multa da 400 a mille euro e alla terza violazione in tre giorni differenti l’esercizio andrà incontro a chiusure da uno a 10 giorni.