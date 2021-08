Centro Morbella, cassa integrazione per 56 dipendenti Conad: intesa raggiunta in Regione (Di lunedì 2 agosto 2021) Autorizzazione degli ammortizzatori sociali sotto forma di cassa integrazione guadagni straordinaria per cinque mesi, dal 24 luglio al 23 dicembre 2021, per tutti i 56 lavoratori occupati presso il ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Autorizzazione degli ammortizzatori sociali sotto forma diguadagni straordinaria per cinque mesi, dal 24 luglio al 23 dicembre 2021, per tutti i 56 lavoratori occupati presso il ...

Advertising

RadiOndaBlu : Clas. Accordo per i lavoratori Conad del Centro Morbella - Aprilia_News : Centro commerciale Morbella: CASSA INTEGRAZIONE PER 56 #LAVORATORI - News_24it : Centro Morbella: soli e abbandonati da politica e istituzioni, la protesta fuori al tribunale di Latina Negozi chiu… - informazionecs : CENTRO COMMERCIALE MORBELLA, ACCORDO IN REGIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE AI 56 LAVORATORI CONAD - LatinaBiz : Centro Morbella ord_00210_29-07-2021-1Download Con ordinanza n. -