Calciomercato Juventus, Kaio Jorge atteso a Torino

Kaio Jorge atteso a Torino a metà settimana per iniziare l'avventura in maglia bianconera Da un bianconero, quello del Santos, ad un altro, quello della Juventus per Kaio Jorge, gioiellino brasiliano di 22 anni, nuovo acquisto della Juventus.Come riporta stamane l'edizione di Tuttosport, l'attaccante brasiliano è atteso a Torino verso metà settimana, più precisamente giovedì, per iniziare a prendere contatto con il mondo juventino.Da li a breve giro di posta seguiranno la firma sul contratto ed il tesseramento, dopo i ...

