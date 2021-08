Borsa: l'Europa guadagna in apertura (Di lunedì 2 agosto 2021) Hanno aperto in positivo le principali Borse europee, a inziare da Francoforte (+0,56%) a 15.631 punti, per continuare con Parigi (+0,68%) a 6.657 punti e Londra (+0,7%) a 7.035 punti. . 2 agosto 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Hanno aperto in positivo le principali Borse europee, a inziare da Francoforte (+0,56%) a 15.631 punti, per continuare con Parigi (+0,68%) a 6.657 punti e Londra (+0,7%) a 7.035 punti. . 2 agosto 2021

Credem riconosciuto tra le banche più solide in Europa ... il più basso in Italia e tra le banche commerciali in Europa, con il conseguente requisito SREP complessivo (che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal ...

Agosto inizia con il piede giusto, Borse europee in rialzo Bene anche le piazze asiatiche, a partire da Tokyo..In agenda macro l’indice della manifattura cinese e americana, ma il focus della settimana è sul lavoro Usa ...

