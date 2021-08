Attacco hacker: il neoterrorismo della sfiducia (Di lunedì 2 agosto 2021) Di “offensiva terroristica” parla il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, per dare la dimensione del più grave Attacco hacker mai avvenuto nella storia nazionale, che ha preso in ostaggio i dati sanitari di tutti i cittadini residenti nel Lazio. E i cui effetti devastanti riguardano non solo le vaccinazioni, che riprenderanno con un sistema cartaceo, ma l’intera macchina sanitaria regionale, le cui prenotazioni sono al momento bloccate. Ed effettivamente in comune col “terrorismo” c’è la dimensione asimmetrica, l’effetto caotico che l’azione provoca, l’obiettivo della destabilizzazione che si nutre anche di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Di “offensiva terroristica” parla il presidenteRegione Lazio Nicola Zingaretti, per dare la dimensione del più gravemai avvenuto nella storia nazionale, che ha preso in ostaggio i dati sanitari di tutti i cittadini residenti nel Lazio. E i cui effetti devastanti riguardano non solo le vaccinazioni, che riprenderanno con un sistema cartaceo, ma l’intera macchina sanitaria regionale, le cui prenotazioni sono al momento bloccate. Ed effettivamente in comune col “terrorismo” c’è la dimensione asimmetrica, l’effetto caotico che l’azione provoca, l’obiettivodestabilizzazione che si nutre anche di ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - olivieripennesi : RT @FrancoScarsell2: L’attacco hacker al portale vaccini del Lazio. Il presidente Zingaretti:”Stiamo difendendo la nostra comunita’ da atta… - ML14130444 : RT @Gianmar26145917: #TG1 rincara la dose sul presunto attacco #hacker alla Regione #Lazio e #Zingaretti rilancia: 'Attacco terroristico se… -