Quasi una spy story ai Giochi per atleta ucraina fatta rientrare ma bloccata in aeroporto a Tokyo (Di domenica 1 agosto 2021) Kristina Tsimanouskaya, oppositrice di Lukashenkoa, ha denunciato sui social: 'vogliono ripostrani nel mio paese contro la mia volontà'. Presa in custodia dalla polizia giapponese

