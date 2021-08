Jacobs record europeo con 9?84 e finale dei 100 (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza semifinale al 3° posto correndo in 9?84, nuovo record europeo. E’ il primo italiano nella storia in finale nei 100 metri olimpici.Poco prima, era stato eliminato Filippo Tortu che aveva chiuso al 7° posto la seconda semifinale correndo in 10?16. “Ho fatto una buona gara ma gli altri hanno corso più forte di me. Il livello è davvero alto, del resto sono le Olimpiadi, non ci si può aspettare qualcosa di diverso. Sono soddisfatto e moltoorgoglioso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marcellè innei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza semial 3° posto correndo in 9?84, nuovo. E’ il primo italiano nella storia innei 100 metri olimpici.Poco prima, era stato eliminato Filippo Tortu che aveva chiuso al 7° posto la seconda semicorrendo in 10?16. “Ho fatto una buona gara ma gli altri hanno corso più forte di me. Il livello è davvero alto, del resto sono le Olimpiadi, non ci si può aspettare qualcosa di diverso. Sono soddisfatto e moltoorgoglioso ...

Advertising

Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - Eurosport_IT : ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????? Marcell Jacobs vola in finale dei 100m con il NUOVO RECORD EUROPEO! Sei un F… - Annamcamilloni : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo20… - jedizambetta : RT @HOMIClDALQUEEN: tamberi ha detto fregauncazzo della finale a cui sto partecipando io vado a festeggiare il record di jacobs #athletics… -