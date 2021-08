Inter, un top chiede il rinnovo: le cifre richieste (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di rinnovi in casa Inter. Dopo le complicazioni nell’accordo con Lautaro, adesso la dirigenza nerazzurra deve trattare con Marcelo Brozovic. Il croato, visto anche l’arrivo di Hakan Calhanoglu, chiede 6 milioni netti all’anno. Questa cifra è fuori budget, stando a quanto trapelato da Marotta e Ausilio. Come spiega L’Interista, però, nella prossima settimana ci sarà un incontro con l’entourage del giocatore. Una trattativa molto complicata, che potrebbe sbloccarsi solamente con qualche cessione importante, come Sanchez e Vidal. LEGGI ANCHE: Juventus-Kaio Jorge: ci siamo! Le cifre ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di rinnovi in casa. Dopo le complicazioni nell’accordo con Lautaro, adesso la dirigenza nerazzurra deve trattare con Marcelo Brozovic. Il croato, visto anche l’arrivo di Hakan Calhanoglu,6 milioni netti all’anno. Questa cifra è fuori budget, stando a quanto trapelato da Marotta e Ausilio. Come spiega L’ista, però, nella prossima settimana ci sarà un incontro con l’entourage del giocatore. Una trattativa molto complicata, che potrebbe sbloccarsi solamente con qualche cessione importante, come Sanchez e Vidal. LEGGI ANCHE: Juventus-Kaio Jorge: ci siamo! Le...

Advertising

Fauxibiza : @maxxmare @ZZiliani Il porto ha 29 scudetti, il Milan niente da dire una regina d’Europa difatti insieme all’Inter… - deatoffees : @senzafollowers Ma io non devo difendere la #Juve, ma sono sotto gli occhi di tutti i suoi risultati, si #Inter fec… - BeppeMastrotta : @Damiano__89 Ma infatti se lo vendi lo devi rimpiazzare con un top, non con raspadori, che obiettivamente ha bisogn… - theboss_1908 : @PierinoSuperTru Guadagna meno dei top in squadra per scelta sua, rinnovo offerto dalla società inter da lui accett… - emmeesse28_fcim : RT @F9012419: @Emme__10 Incredibile, l'Inter vende Hakimi e Lukaku per 180 milioni complessivi ma loro sono meglio perché hanno tenuto la s… -