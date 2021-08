Incendio in un deposito di materiale plastico ad Altamura, l'avviso ai cittadini: 'Chiudete le finestre e non uscite di casa' (Di domenica 1 agosto 2021) Una densa colonna di fumo nero che si estende anche verso il centro abitato. Un grosso Incendio è divampato nel pomeriggio in un capannone ad Altamura. Ad allertare i cittadini è, con un post su Fb, ... Leggi su baritoday (Di domenica 1 agosto 2021) Una densa colonna di fumo nero che si estende anche verso il centro abitato. Un grossoè divampato nel pomeriggio in un capannone ad. Ad allertare iè, con un post su Fb, ...

Advertising

baritoday : Incendio in un deposito di materiale plastico ad Altamura, l'avviso ai cittadini: 'Chiudete le finestre e non uscit… - SiciliaTV : E' di natura accidentale l'incendio divampato, nella tarda mattinata di domenica, in un locale... #aragona #bar… - UdineseTV : Incendio a Madrisio: a fuoco un deposito di legna - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Brasile: in fiamme il deposito della Cineteca nazionale Dopo l'incendio del… - paolo_noto : Brucia un deposito di pellicole della Cinemateca Brasileira a San Paolo. Bruttissima notizia. -