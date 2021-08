Giuseppe Conte ripudia il fine processo mai (Di domenica 1 agosto 2021) È una difesa del compromesso raggiunto quella che fa Giuseppe Contenel corso dell’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5stelle alla vigilia del voto sulla riforma della giustizia. È ancheuna forzatura per ottenere il via libera senza defezioni, nelsostenere che “noi stiamo approvando la riforma Bonafede, Cartabia hafatto solo alcune modifiche ma per i tre quarti l’impianto normativo èquello del Movimento 5 stelle”. Ma è soprattutto un cambio di rottarispetto al tradizionale approccio manicheo del M5s su questo tema:“Vi invito ad abbracciare un nuovo corso - l’appello del nuovo capopolitico - alcune uscite del passato ci fanno male”, dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) È una difesa del compromesso raggiunto quella che fanel corso dell’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5stelle alla vigilia del voto sulla riforma della giustizia. È ancheuna forzatura per ottenere il via libera senza defezioni, nelsostenere che “noi stiamo approvando la riforma Bonafede, Cartabia hafatto solo alcune modifiche ma per i tre quarti l’impianto normativo èquello del Movimento 5 stelle”. Ma è soprattutto un cambio di rottarispetto al tradizionale approccio manicheo del M5s su questo tema:“Vi invito ad abbracciare un nuovo corso - l’appello del nuovo capopolitico - alcune uscite del passato ci fanno male”, dobbiamo ...

