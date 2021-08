Ferrua | «Anche gli imputati di mafia hanno diritto a un processo di ragionevole durata»

Leggi su cityroma

(Di domenica 1 agosto 2021) Il professor Paolostronca la riforma Cartabia e soprattutto l’improcedibilità che «rappresenta la più nichilistica e vuota delle possibili conclusioni, perché dissolve il, lasciando in vita e priva di risposta l’ipotesi di reato» Cinque Stelle, Lega e Governo sembrano aver trovato un accordo sulla riforma della giustizia che adesso dovrà passare il vaglio dell’Aula. Nel momento in cui scriviamo le notizie ancora non sono dettagliate ma raccogliamo intanto il parere di Paolo, Professore emerito diprocessuale penale presso l’Università degli Studi di Torino, uno dei massimi ...