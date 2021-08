F1, ora la pausa estiva. Prossima gara: GP del Belgio. Programma, orari, tv, calendario (Di domenica 1 agosto 2021) Il Gran Premio di Ungheria manda ufficialmente in archivio la prima parte del Mondiale di Formula Uno. Infatti, a differenza dell’anomalo 2020 stravolto dal Covid, il calendario 2021 è aderente alle abitudini e prevede la lunga pausa estiva nel mese di agosto. Dunque, una volta terminata la gara dell’Hungaroring, il Circus si appresta a fare le valigie per andare in vacanza sino alla fine del mese. Infatti nei prossimi tre weekend non avremo alcun appuntamento agonistico, ma gli appassionati avranno modo di rifarsi tra fine agosto e inizio settembre, poiché arriverà un trittico da leccarsi i baffi. Ora comincia un periodo ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Il Gran Premio di Ungheria manda ufficialmente in archivio la prima parte del Mondiale di Formula Uno. Infatti, a differenza dell’anomalo 2020 stravolto dal Covid, il2021 è aderente alle abitudini e prevede la lunganel mese di agosto. Dunque, una volta terminata ladell’Hungaroring, il Circus si appresta a fare le valigie per andare in vacanza sino alla fine del mese. Infatti nei prossimi tre weekend non avremo alcun appuntamento agonistico, ma gli appassionati avranno modo di rifarsi tra fine agosto e inizio settembre, poiché arriverà un trittico da leccarsi i baffi. Ora comincia un periodo ...

