Dal 4 agosto scattano i lockdown, indiscrezioni esplosive sul CdM: ferie in zona rossa, ecco tutte le aree a rischio (Di domenica 1 agosto 2021) Nel Consiglio dei ministri del prossimo 4 agosto, tutto dedicato all'emergenza coronavirus, non si parlerà soltanto del Green Pass e di come declinarlo. Secondo quanto si apprende, potrebbe essere varato un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere il contagio in particolare nelle regioni turistiche. Secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, potrebbe essere introdotta la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni, così come potrebbe tornare l'obbligo di mascherina all'aperto. Ma non è tutto: potrebbero anche essere varate delle mini-zone rosse, ossia dei lockdown circoscritti e di breve durata per contenere il contagio.

