Tokyo 2020, Bach: “90% giapponesi segue Giochi, messaggio di speranza e pace” (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente del Cio Thomas Bach ha commentato così gli ottimi ascolti televisivi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, soprattutto in rapporto all’opinione pubblica giapponese che ha fortemente criticato lo svolgimento dei Giochi in piena pandemia. “Il 90% dei giapponesi sta seguendo le Olimpiadi, questo la dice lunga su cosa la popolazione senta veramente – ha spiegato Bach – Spero che non cambino atteggiamento. Questi Giochi offrono un importante messaggio di speranza, pace e solidarietà, è la prima volta ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente del Cio Thomasha commentato così gli ottimi ascolti televisivi delle Olimpiadi di, soprattutto in rapporto all’opinione pubblica giapponese che ha fortemente criticato lo svolgimento deiin piena pandemia. “Il 90% deistando le Olimpiadi, questo la dice lunga su cosa la popolazione senta veramente – ha spiegato– Spero che non cambino atteggiamento. Questioffrono un importantedie solidarietà, è la prima volta ...

