Rientro a scuola, Garante infanzia raccomanda: bus riservati, voucher e aule recuperate da edifici inutilizzati (Di sabato 31 luglio 2021) L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti ha scritto a Mario Draghi, ai presidenti delle Regioni e ai sindaci affinché a settembre nelle scuole italiane si torni a far lezione in presenza. "Il Governo si sta dando da fare in questa direzione, ritenuta prioritaria anche dal Cts. E ciò è apprezzabile. Uno dei nodi principali a cui pensare per tempo è quello dei trasporti, che devono fare i conti con l'affollamento alla riapertura degli uffici, ma è anche necessario fare uno sforzo in più per trovare aule sufficientemente ampie da consentire agli studenti di andare a scuola in sicurezza".

