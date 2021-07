Rdc, Renzi all’attacco: «I giovani sudino come i loro nonni». E in rete si scatena l’inferno (Di sabato 31 luglio 2021) Gratta il comunista e vien fuori il grillino. C’è poco da almanaccare, il Reddito di cittadinanza sta lì a dimostrarlo. Più ancora la difesa pronta a scattare ogni qualvolta se ne parla, seppur solo per correggerlo. Chiedere per conferma a Matteo Renzi che nel suo tentativo di recuperare simpatie tra i moderati e nel mondo produttivo è arrivato persino ad ipotizzare un referendum abrogativo della misura-simbolo del M5S. Ma, strano a credersi, ad intimare l’altolà non sono i grillini bensì i residuati della sinistra e le reliquie di Rifondazione comunista. L’hastag “Renzi fai schifo” diventa trend topic Un compagno più indignato dell’altro contro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Gratta il comunista e vien fuori il grillino. C’è poco da almanaccare, il Reddito di cittadinanza sta lì a dimostrarlo. Più ancora la difesa pronta a scattare ogni qualvolta se ne parla, seppur solo per correggerlo. Chiedere per conferma a Matteoche nel suo tentativo di recuperare simpatie tra i moderati e nel mondo produttivo è arrivato persino ad ipotizzare un referendum abrogativo della misura-simbolo del M5S. Ma, strano a credersi, ad intimare l’altolà non sono i grillini bensì i residuati della sinistra e le reliquie di Rifondazione comunista. L’hastag “fai schifo” diventa trend topic Un compagno più indignato dell’altro contro ...

ZPeppem : RT @siriomerenda: Renzi contro il RdC 'ragazzi fate come i vostri nonni'...tuffatevi... - FrancoRomanell8 : RT @siriomerenda: Renzi contro il RdC 'ragazzi fate come i vostri nonni'...tuffatevi... - Majden3 : RT @spighissimo: Io non ho nemmeno un decimo delle entrate annuali di Renzi specie da quando ha moltiplicato i due spicci che disse in mond… - LaSabri05506139 : RT @Siciliano741: Renzi dice ai ragazzi studiate mettevi in gioco e io sono d'accordo,ma il RDC non è contro questo. Il RDC viene dato a ch… - giannicuzzani : RT @fedeli_paolo: “Spaccarsi la schiena” #Renzi #ArabiaViva #Rdc #redditodicittadinanza -