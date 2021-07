Pozzuoli, evade 2 volte in 2 ore: arrestato 23enne (Di sabato 31 luglio 2021) Sottoposto alla misura dei domiciliari, il 23enne di Pozzuoli si è allontanato per ben due volte dalla propria abitazione, minacciando anche di morte un barista. A Monterusciello di Pozzuoli i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato – 2 volte – per evasione un 23enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, nonostante fosse Leggi su 2anews (Di sabato 31 luglio 2021) Sottoposto alla misura dei domiciliari, ildisi è allontanato per ben duedalla propria abitazione, minacciando anche di morte un barista. A Monterusciello dii Carabinieri della locale Stazione hanno– 2– per evasione undigià noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, nonostante fosse

