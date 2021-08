Imbarazzo a Uno Weekend: Vito Dell’Aquila dedica l’Oro al nonno scomparso, Beppe Convertini gli chiede «come sta il nonno?» (Di sabato 31 luglio 2021) Vito Dell'Aquila a Uno Weekend Imbarazzante gaffe questa mattina in diretta a Uno Weekend. Protagonista è il conduttore Beppe Convertini durante l’ospitata nella trasmissione di Rai 1 di Vito Dell’Aquila, il giovane 21enne di Mesagne, medaglia d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi in corso a Tokyo. L’atleta è intervenuto in studio per raccontare le emozioni di un oro che è già entrato nella storia dello sport italiano. Il pensiero di Dell’Aquila è tutto per la famiglia, in particolare per il nonno, il suo primo tifoso che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 luglio 2021)Dell'Aquila a UnoImbarazzante gaffe questa mattina in diretta a Uno. Protagonista è il conduttoredurante l’ospitata nella trasmissione di Rai 1 di, il giovane 21enne di Mesagne, medaglia d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi in corso a Tokyo. L’atleta è intervenuto in studio per raccontare le emozioni di un oro che è già entrato nella storia dello sport italiano. Il pensiero diè tutto per la famiglia, in particolare per il, il suo primo tifoso che ...

