Giuseppe De Donno, aperta un'inchiesta sulla sua morte: "Professionista eccellente, ma disilluso" (Di sabato 31 luglio 2021) La Procura di Mantova ha aperto un'inchiesta sulla morte di Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma e padre della terapia anti-Covid con plasma iperimmune, che si sarebbe suicidato impiccandosi all'età di 54 anni. Ha lasciato "un vuoto incolmabile", secondo gli ex colleghi dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e la direzione dell'Asst che, come riporta il Corriere della Sera, lo ricordano come "un Professionista eccellente e di grande umanità" seppur "disilluso". Il medico pugliese originario di Maglie, in provincia di Lecce, ...

