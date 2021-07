(Di sabato 31 luglio 2021) Relativamente alla normativa sulla, ilaffiderà direttamente le lettere di incarico al personale Ata e assicurerà periodiche verifiche sul rispettoprocedure previste dalla normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo tale da impedire la diffusione di dati personali. Si raccomanda di organizzare il lavoro in modo da assicurare la L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : DS E DSGA: la privacy, i documenti sul sito, il rischio, denunce INAIL e verifica delle autodichiarazioni -

Ultime Notizie dalla rete : DSGA privacy

Orizzonte Scuola

... Referente alla stesura del resoconto per il Fondo di istituto, Supporto alla neo immessa, Co/... permessi entrata/uscita alunni; gestione sito web; sostituzione docenti assenti, Referente, ...La Regione Sicilia impone il vaccino anti - Covid ai lavoratori, per il Garante dellala richiesta è inattuabile: non ha basi giuridiche Il sindacato lo ha preannunciato, nella ...e di, ...