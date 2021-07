Ariane 5: ancora un volo di successo (Di sabato 31 luglio 2021) (Teleborsa) – Ariane 5 ha posizionato correttamente in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni, Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capacità con transponder in banda Ku, Ka, C e X che permetterà di espandere la copertura della banda larga in nuove regioni dell’America centrale e meridionale, fornendo l’accesso a Internet alle popolazioni meno servite. EUTELSAT QUANTUM sarà il primo satellite universale al mondo in grado di modulare l’area di copertura e la potenza dei fasci di telecomunicazioni, quasi in tempo reale. Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la ... Leggi su quifinanza (Di sabato 31 luglio 2021) (Teleborsa) –5 ha posizionato correttamente in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni, Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capacità con transponder in banda Ku, Ka, C e X che permetterà di espandere la copertura della banda larga in nuove regioni dell’America centrale e meridionale, fornendo l’accesso a Internet alle popolazioni meno servite. EUTELSAT QUANTUM sarà il primo satellite universale al mondo in grado di modulare l’area di copertura e la potenza dei fasci di telecomunicazioni, quasi in tempo reale. Avio partecipa al lanciatore5 con i motori a propulsione solida e la ...

Advertising

Valensmt1 : Scusate se non ho più scritto del lancio di ieri sera, ma stavo morendo di sonno: comunque è andato tutto bene, l'A… - marcocarestia : RT @TrasparenMerito: Ancora Mala università a Firenze: vittima la ricercatrice tedesca in Italia Cora Ariane Droschner..non se ne può più!… - spassamonti : RT @TrasparenMerito: Ancora Mala università a Firenze: vittima la ricercatrice tedesca in Italia Cora Ariane Droschner..non se ne può più!… - FabGesuelli : RT @TrasparenMerito: Ancora Mala università a Firenze: vittima la ricercatrice tedesca in Italia Cora Ariane Droschner..non se ne può più!… - TrasparenMerito : Ancora Mala università a Firenze: vittima la ricercatrice tedesca in Italia Cora Ariane Droschner..non se ne può pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariane ancora Ariane 5: ancora un volo di successo Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido . "Ancora un lancio di successo che riafferma l'affidabilità del prodotto mentre ci stiamo ...

Arianespace, doppio successo per Arian 5 ... che hanno dimostrato ancora una volta la loro notevole professionalità durante una campagna chè si è svolta perfettamente. La robustezza del nostro knowhow contribuirà anche al successo di Ariane 6, ...

Ariane 5: ancora un volo di successo Teleborsa Ariane 5: ancora un volo di successo (Teleborsa) - Ariane 5 ha posizionato correttamente in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni, Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capa ...

Arianespace, doppio successo per Arian 5 "Con questo nuovo successo di Ariane 5, il primo nel 2021, Arianespace è lieta di continuare il suo servizio a due tra i suoi clienti più fedeli, gli operatori Embratel ed Eutelsat", ha affermato Stép ...

Avio partecipa al lanciatore5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido . "un lancio di successo che riafferma l'affidabilità del prodotto mentre ci stiamo ...... che hanno dimostratouna volta la loro notevole professionalità durante una campagna chè si è svolta perfettamente. La robustezza del nostro knowhow contribuirà anche al successo di6, ...(Teleborsa) - Ariane 5 ha posizionato correttamente in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni, Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capa ..."Con questo nuovo successo di Ariane 5, il primo nel 2021, Arianespace è lieta di continuare il suo servizio a due tra i suoi clienti più fedeli, gli operatori Embratel ed Eutelsat", ha affermato Stép ...