Violenza sessuale di gruppo, 5 indagati Cinque ragazzi tra i 20 ed i 23 anni sono indagati (due in stato di arresto, tre con misure di sorveglianza) per il reato di "violenza sessuale di gruppo aggravata, commesso nei confronti di una ragazza minorenne domiciliata nel Cremonese". Lo ha comunicato la Questura di Mantova. L'aggressione sarebbe avvenuta il 18 maggio ...

