VerificaC19, l'app per controllare il Green Pass (Di venerdì 30 luglio 2021) Gabriella Lax - Per il suo funzionamento sarà necessario inquadrare il codice QR per controllare la validità del certificato verde Covid 19. Ecco come funziona la nuova app. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 30 luglio 2021) Gabriella Lax - Per il suo funzionamento sarà necessario inquadrare il codice QR perla validità del certificato verde Covid 19. Ecco come funziona la nuova app.

Advertising

Mioparere : RT @evaristegal0is: 'Per evitare il problema sarebbe bastato crittografare il QR-Code' No! L'app è volutamente open-source e progettata per… - _Sazed : RT @evaristegal0is: 'Per evitare il problema sarebbe bastato crittografare il QR-Code' No! L'app è volutamente open-source e progettata per… - AleGnocchi : RT @evaristegal0is: 'Per evitare il problema sarebbe bastato crittografare il QR-Code' No! L'app è volutamente open-source e progettata per… - Valerio50810961 : RT @Valerio50810961: Non vi hanno fregato con l'app immuni ma ci sono riusciti con l'app VerificaC19, ahahha questa volta vi hanno inoculat… - Miti_Vigliero : RT @CIaudiaGiulia: +++ C'è una falla nel #GreenPass? Pare di sì Aggiungendo una riga di codice è possibile realizzare un’app uguale a #Ve… -