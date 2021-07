Venezia, Zanetti: «Quest’anno ci sarà da soffrire. Sul mercato dico che…» (Di venerdì 30 luglio 2021) Paolo Zanetti, tecnico dei lagunari, ha parlato in conferenza stampa in vista della stagione che sta per iniziare Conferenza stampa in casa Venezia. A parlare, questa volta, è stato il tecnico Paolo Zanetti. Ecco quanto evidenziato da TMW: OLANDA – «Stiamo lavorando molto bene e il campo che stiamo utilizzando è molto bello. I convocati che sono venuti in Olanda fanno tutti parte del progetto anche i 3 giovani della primavera che abbiamo aggregato faranno parte della rosa che giocherà la Serie A». PROSSIMI IMPEGNI – «Far crescere il livello delle nostre prestazioni, le amichevole fin qui disputate sono state contro squadre molto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Paolo, tecnico dei lagunari, ha parlato in conferenza stampa in vista della stagione che sta per iniziare Conferenza stampa in casa. A parlare, questa volta, è stato il tecnico Paolo. Ecco quanto evidenziato da TMW: OLANDA – «Stiamo lavorando molto bene e il campo che stiamo utilizzando è molto bello. I convocati che sono venuti in Olanda fanno tutti parte del progetto anche i 3 giovani della primavera che abbiamo aggregato faranno parte della rosa che giocherà la Serie A». PROSSIMI IMPEGNI – «Far crescere il livello delle nostre prestazioni, le amichevole fin qui disputate sono state contro squadre molto ...

