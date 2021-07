Variante Delta, Oms: “Non è più letale” (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante Delta del coronavirus, per quanto più trasmissibile, non è più letale. E’ quanto ha sostenuto l’epidemiologa dell’Organizzazione mondiale della sanità, Maria van Kerkhove, durante il briefing dell’Oms a Ginevra, secondo cui “abbiamo visto un aumento dei ricoveri” a causa della diffusione della Variante, “ma non un abbiamo ancora visto un aumento della mortalità”. Dal canto suo, il responsabile delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan, ha ribadito che “i vaccini attualmente approvati forniscono tutti una protezione significativa contro la gravità della malattia ed i ricoveri”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladel coronavirus, per quanto più trasmissibile, non è più. E’ quanto ha sostenuto l’epidemiologa dell’Organizzazione mondiale della sanità, Maria van Kerkhove, durante il briefing dell’Oms a Ginevra, secondo cui “abbiamo visto un aumento dei ricoveri” a causa della diffusione della, “ma non un abbiamo ancora visto un aumento della mortalità”. Dal canto suo, il responsabile delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan, ha ribadito che “i vaccini attualmente approvati forniscono tutti una protezione significativa contro la gravità della malattia ed i ricoveri”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

