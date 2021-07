Ultime Notizie Roma del 30-07-2021 ore 17 | 10

(Di venerdì 30 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Italia mente weekend all’insegna del gran caldo in molte città sono 6 quelle contrassegnate la giornata di oggi dal bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute che monitora 27 centri urbani anche domani sabato 31 agosto le stesse tre città avranno il bollino rosso sono Campobasso Frosinone Palermo Perugia Pescara Trieste le città roventi salgono invece a 8 per la giornata di domenica primo agosto la lista che aggiungo Bari e Catania oggi e domani il 7 città sono arancioni Bari Bologna Catania Firenze RietiViterbo una città Ancona Sara bollino ...

Advertising

fanpage : 'La variante delta può provocare malattia grave nei pazienti che hanno ricevuto una sola dose di vaccino' - fanpage : 'Il commissario Figliuolo sta predisponendo un provvedimento che preveda un prezzo calmierato dei tamponi, che può… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - Italia_Notizie : Coronavirus, ultimi dati. In Italia 6.619 casi e 18 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi, uno dei quali avvenuto nelle48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In ...L'azienda ricorda infine che per questa sera, venerdì 30 Luglio, è programmata la chiusura anticipata della metro Linea 1, con lecorse passeggeri in programma da Piscinola alle ore 20.28 e da ...L'UNHCR sta collaborando con le comunità locali e i gruppi religiosi in Myanmar per aiutare circa 200.000 persone costrette a fuggire da febbraio.BOW Group oggi ha annunciato il riuscito completamento dell’acquisizione di Musart.com, una destinazione online in rapida crescita per l’acquisto di opere d’arte originali e prodotti su licenza. Quest ...