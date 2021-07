Ufficiale | Malaga | ecco Dani Martin in prestito dal Real Betis

(Di venerdì 30 luglio 2021) Èpassa dalalin. Lo ha annunciato il club di Siviglia con la seguente nota: “Ile il Málaga CF hanno raggiunto un accordo per ildiMartín. Il portiere asturiano giocherà per la squadra malaguista durante la stagione 2021/22. Ilaugura buona fortuna aMartín per questa nuova esperienza”. MCFNews OFICIALMartín, genialidad bajo palos ...

Advertising

OA_Sport : Marco Spissu firma con l'Unicaja Malaga e dice addio a Sassari - BasketUniverso : Ufficiale: Marco Spissu firma un contratto biennale con l'Unicaja Malaga - matty_vanpersie : RT @basketinside360: UFFICIALE - Un altro italiano all'estero, Marco Spissu vola a Malaga - - basketinside360 : UFFICIALE - Un altro italiano all'estero, Marco Spissu vola a Malaga - - SportandoIT : Malaga, ufficiale il biennale con Marco Spissu -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Malaga

alfredopedulla.com

Invece sposa un conquistatore: Juan de. Eduardo Noriega è Pedro de Valdivia Nella città di ... unal servizio di Pizarro. Dopo aver che il marito Juan è morto, Ines non ha più' alcun ...Un percorso esaltante con il ritorno in Champions League dopo sette anni diventatonell'... Diverso il discorso per il 21enne nato ache ha aspettato invece l'ufficialità del suo ...Sbarca su Canale 5 la serie "Inés dell’anima mia": serie spagnola tratta dal romanzo storico di Isabel Allende dedicato a Inés de Suárez, unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile. L’adatt ...SASSARI. Da Sassari a Malaga, con tappa intermedia a Tokyo e una valigia da disfare e rifare immediatamente. Marco Spissu da ieri non è più un giocatore della Dinamo: dopo quattro stagioni, due trofei ...