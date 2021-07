Traffico Roma del 30-07-2021 ore 08:30 (Di venerdì 30 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti per Traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Roma sud e Appia Traffico e rallentamenti sono segnalati sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e Togliatti e tra fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale a Roma Nord trafficate in queste prime ore della mattinata la Flaminia con rallentamenti da Saxa Rubra via dei Due Ponti e la Salaria con rallentamenti all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe In entrambe i casi in direzione del centro città un incidente all’ardeatino provoca rallentamenti su via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti persulla carreggiata interna del grande raccordo anulare trasud e Appiae rallentamenti sono segnalati sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e Togliatti e tra fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale aNord trafficate in queste prime ore della mattinata la Flaminia con rallentamenti da Saxa Rubra via dei Due Ponti e la Salaria con rallentamenti all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe In entrambe i casi in direzione del centro città un incidente all’ardeatino provoca rallentamenti su via ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma G20 della cultura a Roma, verso un'agenda comune per proteggere l'arte Oggi a Roma i ministri delle 20 maggiori economie mondiali discutoni dei temi che stanno a cuore al settore, tra questi le politiche di conservazione e protezione, il traffico illecito di opere d'...

Notte Rosa 2021 a Rimini ...traffico i veicoli che, percorrendo il lungomare Di Vittorio da sud sono diretti verso il porto, dovranno svoltare all'altezza di piazzale Toscanini, verso monte per poi proseguire o verso via Roma ...

Traffico Roma del 29-07-2021 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Assestamento del bilancio da oltre un milione decisa dall’Adsp Si è tenuta la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, hanno p ...

Esodo, chilometri di coda di notte tra Firenze e Val d'Arno Una coda di almeno 10 chilometri si è formata nella notte sulla statale 69 della Val d'Arno a poche ore dall'annunciata riapertura del tratto autostradale Firenze sud-Incisa da tempo interessata da la ...

