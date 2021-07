Tokyo 2020, l’accusa shock di Murphy: “Nei 200 dorso c’è stata una gara non pulita” (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ombra del doping torna ad aleggiare sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il nuotatore statunitense Ryan Murphy, infatti, al termine della gara dei 200 metri dorso vinta dal russo Evgeny Rylov, ha affermato in conferenza stampa di aver disputato una gara non pulita: “Ho 15 pensieri, 13 dei quali mi metterebbero in un sacco di guai”, ha detto Murphy. È quello che è. Cerco di non farmi coinvolgere da questo. È un enorme salasso mentale per me andare avanti durante tutto l’anno, che sto nuotando in una gara che probabilmente non è ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ombra del doping torna ad aleggiare sui Giochi Olimpici di. Il nuotatore statunitense Ryan, infatti, al termine delladei 200 metrivinta dal russo Evgeny Rylov, ha affermato in conferenza stampa di aver disputato unanon: “Ho 15 pensieri, 13 dei quali mi metterebbero in un sacco di guai”, ha detto. È quello che è. Cerco di non farmi coinvolgere da questo. È un enorme salasso mentale per me andare avanti durante tutto l’anno, che sto nuotando in unache probabilmente non è ...

