Report Inail | Covid | si abbassano drasticamente i contagi sul luogo di lavoro

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’registra a giugno 157 casi-19, il minimo storico. Un calo dovuto all’efficacia e la rapidità della campagna vaccinale in Italia. Sono crollati i-19 sul. Ad informarci di questa notizia è stato il 18°nazionale pubblicato il 23 luglio elaborato dalla Consulenza statistico attuariale(Istituto nazionale per l’assicurazione contro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Questo nonostante fosse uno dei settori che ha fatto registrare il numero più alto di contagi sul lavoro, come certificato daidell'. L'emergenza sanitaria non ha permesso al personale ...Lavoro,: nel 2020 casi mortali in aumento. Calo di infortuni e malattie Presentata alla ...anche Draghi ed il suo governo Nei primi sei mesi 709.000 posti di lavoro in più I dati deldel ...Tornano a crescere gli infortuni sul lavoro con la ripresa economica. Lo conferma l'ultimo rapporto dell'INAIL relativo al primo semestre dell'anno.L’INAIL registra a giugno 157 casi Covid-19, il minimo storico. Un calo dovuto all’efficacia e la rapidità della campagna vaccinale in Italia.