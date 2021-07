PS5 vs Xbox Series X/S: installare un SSD su PlayStation è molto più complicato rispetto a Xbox (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato una comoda guida con tutti i passi da fare per installare un SSD all'interno di PlayStation 5. Come sappiamo, l'aggiornamento beta disponibile per alcuni giocatori consente l'installazione di una memoria di archiviazione esterna. Tuttavia, per coloro che non sono "smanettoni" questi passaggi potrebbero essere abbastanza difficili da seguire. Questo perché per poter installare l'SSD occorrerà smontare una parte di PlayStation 5; inoltre, dovremo tener conto anche delle dimensioni della memoria di archiviazione dato che in sostanza verrà inserita proprio all'interno della ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato una comoda guida con tutti i passi da fare perun SSD all'interno di5. Come sappiamo, l'aggiornamento beta disponibile per alcuni giocatori consente l'installazione di una memoria di archiviazione esterna. Tuttavia, per coloro che non sono "smanettoni" questi passaggi potrebbero essere abbastanza difficili da seguire. Questo perché per poterl'SSD occorrerà smontare una parte di5; inoltre, dovremo tener conto anche delle dimensioni della memoria di archiviazione dato che in sostanza verrà inserita proprio all'interno della ...

