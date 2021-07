Lazio | il Fenerbahce sogna il prestito di Muriqi

(Di venerdì 30 luglio 2021) Vedatè sbarcato in Turchia nei giorni scorsi, ufficialmente per motivi personali e non per ragioni di mercato. Ma è bastata la presenza dell’attaccante dellaa Istanbul per farre i tifosi del. E i media locali parlano di un possibile ritorno della punta inoneroso ma l’indiscrezione per ora non trova conferme. Sarri aspetta l’attaccante alla ripresa degli allenamenti e per, che bene ha fatto nelle prime uscite del precampionato, continuerà il ballottaggio con Caicedo per il ruolo di vice Immobile. SportFace.

Advertising

kulliyenyalan07 : RT @InsiderLazio: Questa sera meeting tra #Muriqi e i dirigenti del Fenerbahce! L'accordo è stato trovato con la formula del prestito con… - FedeWilson8 : @InsiderLazio Tare ceduto al Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto Vedat Muriqi nuovo DS della Lazio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, dalla Turchia sono certi: Muriqi torna al Fenerbahce. I biancocelesti: «Non è vero» - Aquila6811 : RT @InsiderLazio: Questa sera meeting tra #Muriqi e i dirigenti del Fenerbahce! L'accordo è stato trovato con la formula del prestito con… - SFerrauti : RT @InsiderLazio: Questa sera meeting tra #Muriqi e i dirigenti del Fenerbahce! L'accordo è stato trovato con la formula del prestito con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Fenerbahce

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Roma, ecco Shomurodov I DUBBI IN ATTACCO, Muriqi torna al, o no CALCIOMERCATO L'Inter stringe per Nandez L'ESCLUSO, l'arrivo in ritiro della ...APPROFONDIMENTI CALCIO Sarri ritrova i campioni, ma Correa non cambia idea I DUBBI IN ATTACCO Muriqi torna al, lasmentisce CALCIO, Sarri aspetta rinforzi RITIRO, le foto ...Vedat Muriqi è sbarcato in Turchia nei giorni scorsi, ufficialmente per motivi personali e non per ragioni di mercato. Ma è bastata la presenza dell’attaccante della Lazio a Istanbul per far sognare i ...Eccoli, i tre «lazionali», i campioni d’Europa Ciro Immobile e Francesco Acerbi, il vincitore della Coppa America, Joaquin Correa.