Istat | nel secondo trimestre il Pil vola a +2 | 7% Inflazione accelera all' 1 | 8%

(Di venerdì 30 luglio 2021) La ripresa c'è e si sta consolidando, in Europa come nelle principali economie del continente, con l'Italia che corre di più della 'locomotiva tedesca' e dell'Eurozona

Accelera l'inflazionemese di luglio con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al ... Così stima l'secondo cui la forte accelerazione dell'inflazione a ...Secondo le stime preliminari dell'mese di luglio 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,8% su base annua ...Nel secondo trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ...Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Lo ...