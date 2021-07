In bermuda e felpa sul ghiacciaio: 'Rischiano di morire in pochi minuti' (Di venerdì 30 luglio 2021) La denuncia del soccorso alpino valdostano che pubblica la foto di un improvvido escursionista mal equipaggiato recuperato a quasi 4 mila metri sul Monte ... Leggi su today (Di venerdì 30 luglio 2021) La denuncia del soccorso alpino valdostano che pubblica la foto di un improvvido escursionista mal equipaggiato recuperato a quasi 4 mila metri sul Monte ...

