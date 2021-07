Il Giardino dei Tarocchi cancella le recensioni negative sul parco non accessibile ai disabili (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto è cominciato con una denuncia social di Sofia Righetti, attivista femminista intersezionale e campionessa paralimpica di sci alipino su Instagram. In un lungo video ha raccontato tutti i disagi e le barriere architettoniche che si è trovata ad affrontare recandosi presso Il Giardino dei Tarocchi in provincia di Grosseto. Parando della sua esperienza la giovane ha raccolto moltissimi commenti solidali sul suo profilo, tanto che moltissime persone hanno cominciato a recensire il posto su Google e Tripadvisor per segnalare la cosa. Tutti i commenti, però, non sono più presenti su Google e la pagina sulla pagina di Tripadvisor compare il messaggio: ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto è cominciato con una denuncia social di Sofia Righetti, attivista femminista intersezionale e campionessa paralimpica di sci alipino su Instagram. In un lungo video ha raccontato tutti i disagi e le barriere architettoniche che si è trovata ad affrontare recandosi presso Ildeiin provincia di Grosseto. Parando della sua esperienza la giovane ha raccolto moltissimi commenti solidali sul suo profilo, tanto che moltissime persone hanno cominciato a recensire il posto su Google e Tripadvisor per segnalare la cosa. Tutti i commenti, però, non sono più presenti su Google e la pagina sulla pagina di Tripadvisor compare il messaggio: ...

