I no gender sono anche no vax. E la cosa dovrebbe preoccuparci (Di venerdì 30 luglio 2021) (foto. Fabrizio Corradetti / LaPresse)cosa c’entrano i vaccini contro il Covid con un’associazione nata per promuovere la difesa dei valori cristiani nella società e nella scuola? A prima vista niente, in realtà moltissimo e la sovrapposizione tra attivisti no-gender e no-vax dovrebbe aprirci gli occhi sugli obiettivi reali e la struttura ideologica del movimento oltranzista cattolico che in Italia ha organizzato i Family Day e che ha trovato nella Lega una sponda per arrivare in Parlamento. Se si scorre l’elenco degli ultimi comunicati dell’associazione Family Day guidata dal neurochirurgo Massimo Gandolfini, troviamo in mezzo a invettive ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) (foto. Fabrizio Corradetti / LaPresse)c’entrano i vaccini contro il Covid con un’associazione nata per promuovere la difesa dei valori cristiani nella società e nella scuola? A prima vista niente, in realtà moltissimo e la sovrapposizione tra attivisti no-e no-vaxaprirci gli occhi sugli obiettivi reali e la struttura ideologica del movimento oltranzista cattolico che in Italia ha organizzato i Family Day e che ha trovato nella Lega una sponda per arrivare in Parlamento. Se si scorre l’elenco degli ultimi comunicati dell’associazione Family Day guidata dal neurochirurgo Massimo Gandolfini, troviamo in mezzo a invettive ...

