(Di venerdì 30 luglio 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 9 luglio come data per il rilascio delle funzioni per la prenotazione delleprovinciali. DalleATA 24si attinge per le supplenze e per le immissioni in ruolo 2021/22. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Graduatorie ATA 24 mesi ecco le definitive pubblicate. Aggiornato - #Graduatorie #definitive #pubblicate. - scuolaedintorni : Graduatorie ATA III fascia: Esame dei reclami Pubblichiamo una nota di interesse diffusa dalla direzione generale p… - zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia date pubblicazione definitive. Elenco province in aggiornamento - #Graduatorie #terza… - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le definitive pubblicate. Aggiornato - Ticonsiglio : Graduatorie ATA 24 mesi definitive: elenco completo per province <p>Gli Uffici Scolastici stanno procedendo alla pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

'2000 persone circa sono le persone in tutta la regione Piemonte incluse nelledei 24 mesi, 922 solo nella provincia di Torino. Tante ragazze, tanti ragazzi, tante famiglie sono ancora in ...terza fascia: le pubblicazioni definitive/ Elenco regione per regioneDiego Meli, segretario Generale Uil-Scuola Piemonte: "2000 persone circa sono le persone in tutta la regione Piemonte incluse nelle graduatorie dei 24 mesi, 922 solo nella provincia di Torino" ...Novità per le Nomine in Ruolo Contingente Immissioni in Ruolo ATA 2021-2022, secondo le ultime novità e notizie che arrivano anche dai sindacati la presentazione delle domande sulla piattaforma Istanz ...