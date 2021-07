Francesco Gabbani e l’intervento alle corde vocali | “Adesso posso dirvelo”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “che è tutto passatofinalmente“, inizia così il post pubblicato ieri 29 luglio dasui canali social. Il cantante ha poi raccontato: “Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento“. Fortunatamente è andato tutto bene: “La magica esperienza dell’Arena – ha scritto – mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”. Infine ha concluso: “Un grazie di cuore al ...

Queste le parole disui social, a seguito dell'operazione . L'artista è pronto per esibirsi dal vivo nel 2022 per due date: il 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago e l'8 maggio al ...operato alle corde vocali: l'artista lo comunica sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Un piccolo intervento, niente di grave, perche, dopo il ...Francesco Gabbani operato alle corde vocali: l'artista lo comunica sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Un ...Il messaggio si conclude con i ringraziamenti all'equipe del professore che lo ha operato e con link al sito della prevendita dei biglietti Ancora col look ospedaliero ma sorridente, Francesco Gabbani ...