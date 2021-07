Corna Cisl e i dati del trimestre | “Positivi | ma per qualcuno non è ancora ripresa”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo. “Iproduttivi provinciali del secondoe le aspettative nel breve termine mostrano una situazione sicuramente positiva, anche se, dal punto di vista occupazionale, il saldo tra cessati e assunti non è in particolare miglioramento, e nel comparto artigiano addirittura in leggero peggioramento”. Lo dice Francesco, segretario generaleBergamo, alla lettura del report di Camera di Commercio sullo stato della manifattura in provincia di Bergamo. “Anche il dato dell’utilizzo della cassa integrazione èalto – continua il leader di via Carnovali -, segno che non tutti i ...

... la: "Non sono necessarie fughe in avanti, soprattutto per un tema che riveste particolare importanza nella sfera dei diritti individuali dei lavoratori", avverte il segretario Francesco...Francesco, segretario generale delladi Bergamo entra oggi (mercoledì 21 luglio) nella discussione, aperta dalla proposta di Confindustria, sulla possibilità di sollevare dagli incarichi, ...Niente firma sul protocollo di intesa con Regione Lombardia: "Abbiamo visto cosa è successo per la mancanza di una sanità territoriale efficiente" ...“Non sono necessarie fughe in avanti, soprattutto per un tema delicato come questo, che riveste particolare importanza nella sfera dei diritti individuali dei lavoratori”.