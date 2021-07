Concorso Vigili del Fuoco, 128 ispettori logistici: come partecipare (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 è stato pubblicato un nuovo Concorso pubblico, per esami, per 128 posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Al Concorso si applicano le seguenti riserve: un sesto dei posti per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il 10% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 è stato pubblicato un nuovopubblico, per esami, per 128 posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale deidel. Alsi applicano le seguenti riserve: un sesto dei posti per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale deidel; il 10% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale deidelche, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ...

zazoomblog : Concorso Vigili del Fuoco 314 Ispettori antincendi: diario prove a settembre - #Concorso #Vigili #Fuoco #Ispettori - lavorofacile : Concorso per 128 ispettori logistici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - adessolavor : Nuovo #Concorso #VigilidelFuoco: 128 posti nella logistica gestionale: - xmrscarter_ : Vorrei iscrivermi al concorso pubblico dei Vigili del Fuoco ma dovrei mettermi a studiare diritto - infoitinterno : 'Col concorso per vigili urbani si è toccato l'apice del clientelismo' Video -