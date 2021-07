Che fare con la variante Delta (Di venerdì 30 luglio 2021) Come probabilmente molti, sono riuscito a ottenere le slide che sono state condivide in una riunione interna del Cdc, le quali contengono quei dati sulla variante Delta all’origine delle dichiarazioni di Fauci che tanto allarme hanno destato. Diversamente da ieri, sono quindi ora nella posizione di poter giudicare almeno in parte su quale base di dati si fondassero tali dichiarazioni. Come anticipavo ieri, uno degli studi citati è quello sottomesso a Nature, e non ancora pubblicato, in cui un team di ricerca anglo-indiano ha misurato su un piccolo campione di medici, vaccinati e contagiati in tre diversi ospedali, il livello di virus trovato nel naso di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Come probabilmente molti, sono riuscito a ottenere le slide che sono state condivide in una riunione interna del Cdc, le quali contengono quei dati sullaall’origine delle dichiarazioni di Fauci che tanto allarme hanno destato. Diversamente da ieri, sono quindi ora nella posizione di poter giudicare almeno in parte su quale base di dati si fondassero tali dichiarazioni. Come anticipavo ieri, uno degli studi citati è quello sottomesso a Nature, e non ancora pubblicato, in cui un team di ricerca anglo-indiano ha misurato su un piccolo campione di medici, vaccinati e contagiati in tre diversi ospedali, il livello di virus trovato nel naso di ...

Advertising

borghi_claudio : @PaoloGiuliodori Faccio notare che già oggi Costa ha parlato di modifiche... Vedremo se il testo sarà uguale e in p… - virginiaraggi : Questa è la storia di Carlo, esempio e simbolo di quello che il progetto del microcredito può fare: salvare le pers… - LegaSalvini : ?? Daniele Capezzone: 'Ieri in terapia intensiva, tra nuovi ingressi e uscite, 6 persone IN MENO. Continuo a chieder… - PerutaAntonio : RT @catirafaella: Ci sono tanti modi per metabolizzare un trauma: disperarsi, arrabbiarsi, o fare come il Fatto Quotidiano: distorcere impe… - Sonia08357956 : @LoredanaRiccard Già ieri si diceva sarebbe andato in Sardegna poi dicono che non avvisa sotto il mio post hanno sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fare Anni da cane, a Giffoni Film Festival l'anticipazione del primo film Amazon Original Aurora Giovinazzo: Per me il film Koda, fratello orso, che ho visto e rivisto. Fabio Mollo: La mia adolescenza è ancora in atto ma è stata segnata da Billy Elliott. Volevo a tutti i costi fare il ...

Estrazione Eurojackpot/ Numeri vincenti di oggi 30 luglio (conc 30/2021) ...un 5+0 che ha sfiorato i 90mila euro. Il vincitore ha effettuato la giocata a Monfalcone. Lì ha trovato la fortuna. E chissà dove verrà trovata oggi. Giocare peraltro non è difficile, lo si può fare ...

Che fare ad agosto per trovare sotto casa la panetteria aperta? La Stampa Che fare con la variante Delta Come probabilmente molti, sono riuscito a ottenere le slide che sono state condivide in una riunione interna del Cdc, le quali contengono quei dati sulla variante Delta all’origine delle dichiarazioni ...

Bastardi senza gloria: Tarantino impedì a Christoph Waltz di fare le prove col cast: ecco perché A Christoph Waltz è stato impedito di provare insieme al resto del cast di Bastardi senza gloria per conservare l'effetto sorpresa al momento delle riprese. Quentin Tarantino avrebbe escluso Christoph ...

Aurora Giovinazzo: Per me il film Koda, fratello orso,ho visto e rivisto. Fabio Mollo: La mia adolescenza è ancora in atto ma è stata segnata da Billy Elliott. Volevo a tutti i costiil ......un 5+0ha sfiorato i 90mila euro. Il vincitore ha effettuato la giocata a Monfalcone. Lì ha trovato la fortuna. E chissà dove verrà trovata oggi. Giocare peraltro non è difficile, lo si può...Come probabilmente molti, sono riuscito a ottenere le slide che sono state condivide in una riunione interna del Cdc, le quali contengono quei dati sulla variante Delta all’origine delle dichiarazioni ...A Christoph Waltz è stato impedito di provare insieme al resto del cast di Bastardi senza gloria per conservare l'effetto sorpresa al momento delle riprese. Quentin Tarantino avrebbe escluso Christoph ...