C'era una volta il ddl Zan, semi-scomparso dalle cronache (Di venerdì 30 luglio 2021) Non fosse stato per l’apparizione (ieri) del gruppo comico “The Jackal” al festival di Giffoni, e per la loro frase riferita al ddl Zan– “ognuno va tutelato, sentitevi sempre liberi di essere come siete” - il ddl medesimo, pietra della discordia per mesi, potrebbe suscitare in questi giorni il seguente interrogativo: “Ma come, è stato già dimenticato?”. Perché, in effetti, a neanche tre settimane dall’acme della polemica, il disegno di legge si è come nascosto, per non dire inabissato, sommerso certo da altre discussioni (giustizia, vaccini, green pass), ma neanche più sbandierato da chi prima, da una parte e dall’altra, si era lanciato nell’agone a favore o contro. E insomma, se non è un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Non fosse stato per l’apparizione (ieri) del gruppo comico “The Jackal” al festival di Giffoni, e per la loro frase riferita al ddl Zan– “ognuno va tutelato, sentitevi sempre liberi di essere come siete” - il ddl medesimo, pietra della discordia per mesi, potrebbe suscitare in questi giorni il seguente interrogativo: “Ma come, è stato già dimenticato?”. Perché, in effetti, a neanche tre settimane dall’acme della polemica, il disegno di legge si è come nascosto, per non dire inabissato, sommerso certo da altre discussioni (giustizia, vaccini, green pass), ma neanche più sbandierato da chi prima, da una parte e dall’altra, si era lanciato nell’agone a favore o contro. E insomma, se non è un ...

Ultime Notizie dalla rete : era una Tamberi qualificato per la finale del salto in alto ... l'azzurro è riuscito a superare la misura, che gli consentirà di gareggiare per una medaglia nella finale in programma domenica 1 agosto. "Sono stati tutti salti brutti, ma l'importante era arrivare ...

Anche i vaccinati possono contagiare, del Green Pass non resta che un vile ricatto L'estensione dell'obbligo di Green Pass per avere accesso ad una serie di attività quotidiane, ben oltre lo scopo per cui era stato concepito, è stato motivato dalla fonte governativa più autorevole possibile, il presidente del Consiglio, testualmente con la '...

C'era una volta l'Africa italiana Filodiritto Variante Fauci Una dichiarazione di Anthony Fauci, che l’ha rilasciata per conto della Cdc, sta facendo grande rumore. In sostanza, Fauci ha dichiarato che i soggetti infetti dalla variante Delta, siano essi vaccina ...

PORDENONE In passato probabilmente non era mai accaduto: una campagna COMUNI AL VOTOPORDENONE In passato probabilmente non era mai accaduto: una campagna elettorale organizzata in piena estate con in mezzo il mese di agosto è una delle tante ...

