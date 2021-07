Borgo Mezzanone | trentenne accoltellato | morto Lite degenerata

(Di venerdì 30 luglio 2021) Unnigeriano è stato ucciso con una coltellata nella baraccopoli di. Indagine della polizia per risalire al responsabile. Viene ipotizzata una, come origine dell’assassinio. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Borgo Mezzanone (#Foggia): trentenne accoltellato, morto - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La Polizia cerca il responsabile dell'aggressione - TgrRaiPuglia : La Polizia cerca il responsabile dell'aggressione - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Trasporto gratuito per i lavoratori da Casa Sankara e Borgo Mezzanone alle aziende agricole - TgrRaiPuglia : Trasporto gratuito per i lavoratori da Casa Sankara e Borgo Mezzanone alle aziende agricole -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Mezzanone

TGR – Rai

Tra i non ammessi figurano le famiglie che abitano nelle palazzine gialle di via Borsellino a, frazione di Manfredonia. La graduatoria non può considerarsi una fotografia dell'...Nigeriano, 30 anni, era stato ferito a un braccio durante una lite CreditsUn trentenne nigeriano è stato ucciso con una coltellata nella baraccopoli di Borgo Mezzanone. Indagine della polizia per risalire al responsabile. Viene ipotizzata una lite degenerata, come origine d ...Il litigio fra due migranti. Un fendente raggiunge un braccio; la ferita è molto profonda e arriva a provocare la morte di un 30enne di nazionalità nigeriana. Inutili i soccorsi del personale del 118 ...